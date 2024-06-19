Госдума хочет запретить увольнять молодых мам

19 июня в Госдуму внесут проект закона о запрете увольнять молодых мам.

С такой инициативой выступили глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин. По их словам, до 1 февраля 2002 года в Кодексе законов о труде существовала норма ст. 170 "Гарантии при приеме на работу и увольнении беременных женщин и работников, имеющих несовершеннолетних детей", где устанавливались предусмотренные Конституцией гарантии для матерей новорожденных детей, работающих, в том числе по срочным трудовым договорам. Однако из новой редакции Трудового кодекса это положение было исключено.

Парламентарии предложили поддержать молодых мам, чей срочный трудовой договор истекает во время беременности или сразу же после родов. В настоящее время работодатели имеют право расторгать с ними срочный договор сразу после окончания отпуска по беременности и родам — через 70 календарных дней после рождения ребенка. Миронов указал, что женщинам с бессрочным трудовым договором гарантируется сохранение рабочего места до достижения малышом трехлетнего возраста.

Отмечается, что необходимо уровнять права женщин, работающих по срочному договору, и тех, кто трудится на основе бессрочного договора, сообщают "Известия".