Провожающим запретили заходить в "Сапсаны" и другие скоростные поезда

Работники РЖД запрещают провожающим заходить в поезда "Сапсан" и некоторые другие скоростные составы, курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом.

В компании отреагировали на жалобы пассажиров на запрет на вход. В РЖД заявили, что согласно приказу Минтранса России от 25 февраля 2022 года, на начальных и промежуточных станциях не разрешается вход провожающим в вагоны высокоскоростного поезда "Сапсан". Мера вступила в силу с момента публикации документа.

В РЖД отметили, что если поезд находится на станции менее пяти минут, проводники советуют провожающим воздержаться от посадки в вагон и предлагают помощь пассажирам с багажом, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что РЖД планирует в 2024 году протестировать посадку пассажиров в поезд по QR-коду сначала на "Ласточках", а потом на "Сапсанах".