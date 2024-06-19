Центробанк повысил прогноз прибыли банковского сектора по итогам 2024 года

ЦБ РФ повысил прогноз прибыли банковского сектора по итогам текущего года до 3,1–3,6 трлн руб.

Как сказано в материалах регулятора, корректировка прогноза сделана "с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы".

"Повышен прогноз чистой прибыли на 2024 г. Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в I квартале 2024 г. продолжительно сохранятся", – следует из обзора Банка России.

Независимый депутат Госдумы Оксана Дмитриева обвинила Минфин и Центральный Банк России в использовании "теневых бюджетных схем" для обогащения коммерческих банков. По словам Дмитриевой, сейчас из-за дефицита бюджета правительство ежегодно берет в долго около 4 трлн руб. у коммерческих банков под высокий процент – больше 10% годовых. При этом продолжает пополнять Фонд национального благосостояния нефтяными сверхдоходами, то есть растит долговые обязательства при наличии денег "на другом счете".