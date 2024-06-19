Основательница Wildberries Бакальчук станет гендиректором объединения с Russ

Основательница и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук станет генеральным директором будущей объединенной с Russ группы компаний.

При этом глава Russ Роберт Мирзоян станет главным исполнительным директором.

Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении. Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.

Как ожидается, география проекта охватит территорию России, стран СНГ и стран глобального Юга - Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая - всего более 5,8 млрд человек, сообщает РИА Новости.

Ранее на Wildberries начали продавать автомобили Lada.