19 Июня 2024
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Фото: Следственный комитет РФ

СК: фигурантам дела об отравлении предъявили обвинение

Фигурантам уголовного дела, которое расследуется по факту массового отравления людей пищевой продукцией, предъявили обвинение.

Как сообщает Следственный комитет РФ в Telegram, генеральному директору компании "Локалкитчен" Антону Лозину, руководителю отдела качества компании Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимиру Шину инкриминируется "Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Шина также обвиняют по статье "Организация незаконной миграции". СК приостановил работу компании "Кухня на районе" и производителя фасоли "Савон-К". Уголовное дело передали в Главное следственное управление Следственного комитета.

Глава клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что таких крупных вспышек заболевания ботулизмом, как в последние дни, не было как минимум 30 лет, сообщает РИА "Новости".

Роспотребнадзор выяснил, что источником заражения потребителей с признаками ботулизма в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане стал "Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке" от вышеназванных производителей.

Предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой. На предприятии отсутствует централизованное водоснабжение, санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки.

Теги: отравление, здоровье, СКР


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