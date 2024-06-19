Инфляционные ожидания россиян растут второй месяц подряд

Инфляционные ожидания россиян растут второй месяц подряд.

В мае граждане прогнозировали, что за ближайшие 12 месяцев цены увеличатся на 11,7%, в июне — на 11,9%, следует из опроса "инФОМ" по заказу Центробанка России. До этого инфляционные ожидания в течение четырех месяцев снижались и в апреле опустились до 11%, сообщает регулятор.

Наблюдаемая населением инфляция в июне выросла до 14,4%. До этого с декабря 2023 года она снижалась, в мае показатель составил 14%.

Ранее стало известно, что в большинстве регионов стали быстрее дорожать товары для дома и ремонта, бытовая химия и галантерея, медицинские товары, кондитерская продукция и продукты животноводства. Кроме того, повысились тарифы на мобильную связь во всех федеральных округах.