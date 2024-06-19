Главу ростовского управления ФНС задержали по делу о даче взятки

Задержан глава ростовского управления Федеральной налоговой службы Андрей Мосиенко.

Его подозревают в даче крупной взятки должностному лицу через посредника. Вместе с ним задержали руководителя межрайонной инспекции № 25 по Ростовской области Тиграна Додохяна. Его подозревают в посредничестве при даче взятки.

В даче взятки подозревают заведующую кафедрой налогов и налогообложения Ростовского государственного экономического университета, следствие ходатайствует о ее аресте. На сайте университета сказано, что эту должность занимает Анжелика Мусаелян. В чем именно обвиняют задержанных, в СК не сообщили.

Задержания Мосиенко и Додохяна могут быть связаны с делом о даче взятки против ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого. При проверке банковских счетов ректора обнаружили переводы от Додохяна и Мосиенко на 250 тыс. руб., сообщает Forbes.

Ранее ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве по подозрению в даче взятки. Два года назад Ендовицкий заплатил за диссертацию своей жены, которую она не писала.