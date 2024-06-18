18 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика
Фото: скриншот с трансляции инаугурации

Путин прибыл в КНДР

Президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян. В аэропорту президента РФ встретил лидер КНДР, сообщает ТАСС.

Эта встреча с Ким Чен Ыном для Путина уже третья по счету с 2019 года. Начинающийся визит президента РФ носит статус государственного. Согласно дипломатическому протоколу, это наивысшая градация, что лишний раз указывает на нарастающую динамику развития отношений Москвы и Пхеньяна и рост взаимного интереса.

В среду, в полдень по пхеньянскому времени запланирована церемония официальной встречи на площади имени Ким Ир Сена, затем, после традиционного для официальных мероприятий совместного фотографирования, в госрезиденции Кымсусан начнутся переговоры, на которые заложено около 1,5 часа.

Потом лидеры продолжат общение в формате тет-а-тет. Планируется, что они вместе совершат прогулку по резиденции, после чего их ждет чаепитие.

Завершится первая часть переговоров церемонией подписания совместных документов. Кроме того, лидеры сделают заявления для СМИ.

Затем Путин возложит венок к монументу "Освобождение", посетит организованный корейской стороной торжественный концерт. В честь своего высокопоставленного гостя Ким Чен Ын даст торжественный прием в доме приемов Моннангван.

В завершение визита уже по дороге в аэропорт лидеры посетят храм Святой Живоначальной Троицы в квартале Чонбэк района Раннан, сооруженный по личному распоряжению Ким Чен Ира.

Путин приезжал в КНДР в июле 2000 года, через два месяца после своей президентской инаугурации. В то время его визави был Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Теги: Путин, КНДР, визит, Пхеньян


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