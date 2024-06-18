Роспотребнадзор: зараженные ботулизмом продукты производились в промзоне рядом со свалкой

Предприятие, где производили продукты, которыми отравились люди, расположено в промышленной зоне рядом со свалкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Предприятие расположено в антисанитарных условиях, а процесс приготовления фасоли организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции", - говорится в сообщении.

На предприятии отсутствует централизованное водоснабжение, санитарно-техническое состояние помещений цеха и оборудования неудовлетворительное, производственный контроль сырья и выпускаемой продукции не проводился, у работников отсутствовали личные медицинские книжки.

Роспотребнадзором установлены все девять хозяйствующих субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции с использованием фасоли, произведенной с нарушениями установленных требований, из которых шесть изначально не уведомляли о начале своей деятельности.



Работа всех выявленных объектов Роспотребнадзором приостановлена. Более 172 тонн опасной продукция изъято из оборота.