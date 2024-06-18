Статус депутата Антона Пантина, обвиненного в клевете, будет аннулирован в ближайшее время

Депутатский мандат Антона Пантина будет аннулирован в ближайшее время. Об этом сообщает telegram-канал "5 этаж", который считается близким окружному правительству.

Ранее суд утвердил приговор в отношении депутата думы Югорска Антона Пантина, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.128.1 УК РФ "Клевета". Осужденному предстоит выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Югорский районный суд Югры оставил без изменения приговор мирового судьи судебного участка № 2 Югорского судебного района. Сообщается, что Пантин опубликовал фейк о своем коллеге - депутате Романе Самохвалове. Пантин сообщил, что Самохвалов устроил погоню с патрульной машиной ГИБДД, а когда его остановили, угрожал полицейским своим административным ресурсом.

"Пострадавшей стороне удалось доказать, что опубликованные сведения не соответствуют действительности, умышленно порочат честь, достоинство и деловую репутацию. Достигнутый результат ляжет в основу системы, которая позволит бороться с распространителями фейков эффективными юридическими методами. На 5-м этаже готовят благодарности всем участникам этого сложного проекта, являющегося прецедентом в масштабах страны", - говорится в сообщении.