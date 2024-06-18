18 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские полицейские пришли на пенную вечеринку "Коляда-Plays" после жалобы пенсионерки

В Екатеринбурге стартовал ежегодный фестиваль "Коляда-Plays", который пришли отметить порядка 300 человек прямо у двери Коляда-театра. Увы, праздное веселье понравилось не всем, а конкретно - пенсионерке и жительнице жилого дома, в котором расположен театр. Под ее окнами артисты и гости фестиваля устроили гуляния с песнями, танцами и пенной вечеринкой, из-за чего пожилая екатеринбурженка вызвала полицию.

Как рассказал сам Николай Коляда в своих соцсетях, к ним приехали трое полицейских и сообщили, что праздник нарушает закон и нельзя проводить подобные мероприятия на пешеходной части города без согласования с администрацией. На вопрос о том, что уже 17 лет подряд проводится фестиваль, правоохранители пояснили, что они не могут не отреагировать, когда к ним поступил сигнал.

"Я понимаю бабку: у нее всё болит, она помирает, ей все плохо, ей не нравится, что люди живут и еще будут жить, что они смеются, танцуют, что им весело. А вот ей плохо. И что? И должно быть всему миру плохо? Триста человек у театра сегодня пели, плясали, радовались жизни и солнцу, всем было так хорошо и душевно, но одной бабке не понравилось - и потому три полицейских пришли нас успокаивать", - написал в соцсетях Коляда.

Он также предположил, что втроем полицейские явились, чтобы в случае чего задержать его на месте. Однако буянить драматург не стал, но громко заявил, что закон на его стороне.

"Нет! Закон на моей, на моей стороне! Мне 66 лет, я не знаю, сколько мне еще жить, но я хочу жить, а не доживать, я хочу смеяться, танцевать, любить, прыгать, как могу, и буду это делать, где хочу и сколько хочу и никто мне не указ! Вот какой закон, а не тот, что вы говорите!"

Полицейские вручили Коляде предостережение о недопустимости нарушения закона и уехали. В своих соцсетях напоследок драматург задался вопросом, когда же дамы его возраста превратились в ворчащих "бабок", намекнув, что не собирается останавливать фестиваль.

Напомним, что "Коляда-Plays" проходит в Екатеринбурге с 18 по 28 июня. Гости фестиваля могут посетить "Коляда-театр", Камерный театр, ЦК "Урал" и Свердловскую государственную детскую филармонию, где ежедневно будут показывать до пяти спектаклей. ﻿

Теги: Екатеринбург, Коляда-Plays, Колядка, полиция


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