Таиланд легализовал однополые браки

Королевство Таиланд стало первой страной Юго-Восточной Азии, легализовавшей однополые браки. Законопроект одобрил сенат страны, он вступит в силу через 120 дней после публикации, так что первые однополые браки в Таиланде могут быть заключены уже в этом году.

Таиланд, одно из самых популярных туристических направлений в Азии, является также и одним из самых толерантных в регионе государств.

Ранее власти Таиланда сообщали, что в 2023 год турпоток из России превысил допандемийный уровень, а в этом году может превысить 1,7 млн человек. В условиях ограничений для россиян со стороны недружественных стран Таиланд стал одним из самых популярных у соотечественников направлений для пляжного отдыха.