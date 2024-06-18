Школьники за две недели 1,5 миллиона раз посмотрели результаты ЕГЭ на Госуслугах

Выпускники 11-х классов за две недели уже 1,5 млн раз посмотрели результаты единого госэкзамена. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Минцифры.

Больше всего запросов поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга и Владивостока.

В министерстве отметили, что на 18 июня на сайте Госуслуг уже можно посмотреть баллы за экзамены по русскому, математике, географии, литературе и химии. Впереди — обществознание, физика, информатика, история, биология и иностранные языки.

Узнать свои баллы за ЕГЭ могут также выпускники прошлых лет, начиная с 2019 года.