Тюменская область — в лидерах по эффективности энергетической отрасли среди регионов России

Тюменская область — в лидерах по эффективности энергетической отрасли среди регионов России.

По итогам 2023 года в рейтинге ассоциации "НП Совет рынка" регион занял пятое место.

Среди критериев оценки — точность прогнозирования энергопотребления, наличие актуальной схемы теплоснабжения, своевременность расчетов и отсутствие задолженностей на розничном рынке электроэнергии бюджетных потребителей, финансируемых из регионального и местных бюджетов, сообщает ТАСС.

Тройку лидеров возглавили Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Напомним также, что Тюменская область сохранила статус региона-лидера в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России

Как и в 2023 году, регион занял третью позицию. При составлении рейтинга учитывались следующие ключевые факты: индекс промпроизводства по итогам 2023 года — 109,3%; ЗапСибНефтехим в Тобольске входит в топ-5 самых масштабных нефтехимических комбинатов в мире; на территории региона функционирует Нефтегазовый кластер, который объединяет 157 компаний из 23 регионов России и является системой эффективного взаимодействия участников нефтегазового рынка; Тюменская область на третьем месте по качеству жизни в 2023 году; регион занял вторую позицию по вводу жилья на душу населения в 2023 году; в шести вузах учатся 50 000 студентов, к 2035 году численность жителей в возрасте от 19 до 25 лет увеличится вдвое.