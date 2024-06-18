В Брянской области два человека погибли, подорвавшись на мине

Двое мирных жителей погибли в Брянской области, подорвавшись на мине. Еще один ранен, он доставлен в медицинское учреждение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, все трое проигнорировали знаки, предупреждающие о минной опасности, и зашли в приграничную запретную зону на территории Климовского района.

Ранее сообщалось, что жителям Белгородской области, которые нарушат запрет на въезд в населенные пункты, где действует режим ЧС, могут быть лишены возможности получить помощь и выплаты.