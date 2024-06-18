В парке львов в Крыму собираются построить Колизей?

18 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Республика Крым
Фото: t.me/Aksenov82

В парке львов в Крыму собираются построить Колизей?

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил сафари-парк "Тайган" в Белогорском районе республики. Несмотря на многочисленные скандалы, связанные с этим местом и его руководителем, парк продолжает работать и даже имеет планы по расширению.

"С директором парка, предпринимателем Олегом Алексеевичем Зубковым, обсудили дальнейшее развитие этого туристического объекта, а также других его проектов. Со своей стороны готов оказывать поддержку по всем проблемным вопросам", - написал Аксенов.

Судя по кадрам в Telegram-канале Аксенова, в ходе "развития туристического объекта" планируется построить… Колизей. Будет ли он использоваться по "назначению" вместе со львами – неизвестно.

Сергей Аксенов и Олег Зубков.(2024)|Фото: t.me/Aksenov82

Львы в парке Тайган.(2024)|Фото: t.me/Aksenov82

В 2022 году Зубков получил срок за нападение животного на посетителей: 22-летняя жительница Краснодара подошла близко к клетке с тигром. В этот момент девушка держала на руках годовалого ребенка, которому животное, в итоге, откусило часть пальца. Позднее врачам пришлось его ампутировать. Ранее Зубков заявлял, что виной тому неосторожное поведение самой посетительницы, а вольер, по заключению экспертов, полностью соответствует ГОСТам и нормам.

В итоге директора парка признали виновным п. "б" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет) и назначили наказание в виде 2 лет и 3 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 255 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях различной формы собственности.

В 2020 году Зубкову также назначили штраф в 400 тыс. рублей за пострадавшую от льва туристку. Ей же владелец питомника выплатил 109 тыс. рублей судебных издержек и 300 тыс. рублей морального ущерба.

В июле 2018 года туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Пока ее фотографировали, лев укусил женщину. Дело было передано в суд в ноябре 2019 года. Тогда требования о реальном сроке заключения судом были проигнорированы.

Теги: крым, сергей аксенов, олег зубков, колизей, львы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети