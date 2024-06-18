В парке львов в Крыму собираются построить Колизей?

Глава Крыма Сергей Аксенов посетил сафари-парк "Тайган" в Белогорском районе республики. Несмотря на многочисленные скандалы, связанные с этим местом и его руководителем, парк продолжает работать и даже имеет планы по расширению.

"С директором парка, предпринимателем Олегом Алексеевичем Зубковым, обсудили дальнейшее развитие этого туристического объекта, а также других его проектов. Со своей стороны готов оказывать поддержку по всем проблемным вопросам", - написал Аксенов.

Судя по кадрам в Telegram-канале Аксенова, в ходе "развития туристического объекта" планируется построить… Колизей. Будет ли он использоваться по "назначению" вместе со львами – неизвестно.

В 2022 году Зубков получил срок за нападение животного на посетителей: 22-летняя жительница Краснодара подошла близко к клетке с тигром. В этот момент девушка держала на руках годовалого ребенка, которому животное, в итоге, откусило часть пальца. Позднее врачам пришлось его ампутировать. Ранее Зубков заявлял, что виной тому неосторожное поведение самой посетительницы, а вольер, по заключению экспертов, полностью соответствует ГОСТам и нормам.

В итоге директора парка признали виновным п. "б" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они предназначены для детей в возрасте до шести лет) и назначили наказание в виде 2 лет и 3 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 255 тыс. рублей и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях различной формы собственности.

В 2020 году Зубкову также назначили штраф в 400 тыс. рублей за пострадавшую от льва туристку. Ей же владелец питомника выплатил 109 тыс. рублей судебных издержек и 300 тыс. рублей морального ущерба.

В июле 2018 года туристка из Кировской области вошла на территорию парка, подошла ко льву и положила ему руку на гриву. Пока ее фотографировали, лев укусил женщину. Дело было передано в суд в ноябре 2019 года. Тогда требования о реальном сроке заключения судом были проигнорированы.