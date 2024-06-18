Актриса "Майора Грома" и "Настя, давай!" Аксенова едет в Екатеринбург на ГикКон

Исполнительница роли журналистки Юлии Пчелкиной из "Майора Грома", главная актриса проекта "Настя, давай!" и звезда сериалов "Содержанки", "Бывшие" и "Почка" Любовь Аксенова приедет в Екатеринубрг для участия в ГикКоне. О звездном хедлайнере сообщили организаторы фестиваля гик-культуры.

"31 августа на главной сцене ГикКона пройдет Q&A-сессия с Любовью Аксеновой и главным редактором издательства BUBBLE Романом Котковым. Также вас ждет бесплатная, но лимитированная, автограф-сессия с Любовью и Романом. Регистрацию на нее откроем позже, следите за нашими новостями", - говорится в группе фестиваля.

Обойтись без Аксеновой было никак, ведь именно она сыграла роль любовного интереса Игоря Константиновича в фильмах "Майор Гром: Чумной Доктор", "Гром: Трудное Детство" и "Майор Гром: Игра". Отметим, что в фестивале также примет участие креатор и художник комиксов "Майор Игорь Гром" Егоре Герасимов.