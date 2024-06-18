В Слободо-Туринском районе в металлическом баке утонула двухлетняя девочка

В селе Липчинское Слободо-Туринского района утонула двухлетняя девочка. Ребенок залез в металлический бак с водой, пока мама не видела, но выбраться не смогла.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла 17 июня на дачном участке. Мама девочки работала в огороде, пока ребенок гулял по участку. Спустя непродолжительное время женщина заметила отсутствие дочери и стала ее искать. Ребенка без признаков жизни удалось обнаружить в металлическом баке с водой, который также находился на участке.

Бригада "скорой помощи" смогла только зафиксировать смерть девочки. В прокуратуре отметили, что семья на учете в органах системы профилактики не стояла.

"Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту гибели малолетней девочки", - добавили в пресс-службе ведомства.