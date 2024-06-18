18 Июня 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Госпаблики Новосибирской области используются жителями региона ежедневно

Жители Новосибирской области ежедневно активно заходят в официальные паблики органов власти и государственных организаций, чтобы задать вопрос, получить актуальную и полезную информацию, оставить обратную связь или внести предложения. Это удобно, быстро и эффективно, ведь каждое оставленное сообщение рассматривается в кратчайшие сроки и направляется в профильные учреждения для решения, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Так, в начале июня жительница Коченевского района пожаловалась на перебои с водоснабжением. В течение суток администрация района отреагировала на сообщение, подробно рассказав о причинах перебоев и проведенных мероприятиях для их устранения. Результатом стал удовлетворительный комментарий жительницы: «Вода появилась, спасибо, что ответили».

Госпаблики не только решают реальные проблемы новосибирцев, но и отвечают на вопросы, дают полезные разъяснения. Например, в середине июня в Татарском районе открылся новый веревочный парк. В комментариях под постом жители попросили дать более подробную информацию про график работы нового объекта, и районная администрация в кратчайшие сроки предоставила данные сведения.

Другой пример: под одним из постов в официальном паблике министерства образования Новосибирской области был задан вопрос касательно критериев получения золотой медали в школе. Администраторы паблика дали подробный ответ, подписчик отреагировал словами благодарности.

Такие примеры – результат систематической работы. Проблемы жителей Новосибирской области находятся на контроле и оперативно решаются.

Важно отметить, что официальные паблики – это не только инструмент для сообщений о проблемах, но и возможность получить интересный, актуальный и полезный контент, который регулярно готовят и публикуют органы власти и государственные организации.

Так, в начале июня большинство госпабликов Новосибирской области присоединились к акции, посвященной 225-летию со Дня рождения А.С. Пушкина. Например, сотрудники Городской клинической больницы №25 и атлеты Спортивной школы по биатлону имени В.Ф. Маматова прочитали любимые стихи великого русского поэта, вызвав большую положительную реакцию у своих подписчиков.

Мобильный телефон в руке(2023)|Фото: Накануне.RU

В числе самых популярных госпабликов региона: Правительство Новосибирской области, Минздрав, Минобр, МинЖКХ, Минсоц, Минтранс, Минцифра, Минкульт, Минпромторг, Минстрой, Минспорт, Минрегполитики, Минприроды, ГЖИ, Минсельхоз, Миннауки, мэрия города Новосибирска.

(2024)|Фото: nso.ru

Чтобы найти госпаблик своего района или города в поисковой строке раздела «сообщества», нужно ввести название муниципального образования, а затем ориентироваться на специальную отметку «Госорганизация» под названием сообщества. Госметка подтверждает подлинность сообщества и позволяет не перепутать его с неофициальным пабликом.

Теги: госпаблики, новосибирская область, профильрные учреждения, правительство новосибирской области


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