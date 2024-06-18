Губернатор пригласил земляков и гостей Астраханской области на Троичные гуляния

"Приглашаю астраханцев и гостей региона на Троичные гуляния!" - написал в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

В предстоящее воскресенье - 23 июня - в Астраханском кремле пройдет праздник русской культуры и традиций, посвященный светлому Дню Святой Троицы.

Гостей и посетителей яркого мероприятия ожидает большая концертная программа, будут работать фотозоны, ярмарка-выставка народных ремесел, организаторы проведут различные мастер-классы, будет много угощений.

"И по доброй традиции состоится социальная ярмарка, главным партнёром которой является компания «ЛУКОЙЛ». Здесь вы сможете приобрести по символической цене изделия ручной работы, выполненные воспитанниками соцучреждений региона. Поддержите их талант. Приходите всей семьей!", - пригласил земляков и гостей региона губернатор Игорь Бабушкин.