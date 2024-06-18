Пенсионер открыл стрельбу на предприятии в Рязани, один человек убит

Один человек погиб, еще один ранен в результате конфликта со стрельбой в Рязани, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, конфликт возник из-за имущественного спора и "неприязненных отношений".

"66-летний мужчина произвел не менее трех выстрелов из охотничьего гладкоствольного оружия в отношении 2-х лиц", - сообщается в телеграм-канале прокуратуры.

Один потерпевший скончался на месте, второй госпитализирован. Стрелок задержан.

По информации СМИ, инцидент произошел на предприятии "Рязаньмонтажзаготовка". Mash пишет, что поставщик запчастей застрелил бухгалтера предприятия и ранил своего племянника. Предварительно, вместе с племянником пенсионер приехал выяснять отношения из-за долга по поставкам.