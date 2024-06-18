Суд приговорил к 12 годам колонии экс-главу "Автодора"

Тверской суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы экс-главу "Автодора" Сергея Кельбаха по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Кроме того, суд запретил ему занимать определенные должности на срок три года, передает РИА Новости.

Напомним, прокуратура просила 14 лет колонии для экс-главы "Автодора". Нанесенный Кельбахом ущерб следствие оценивает в сумму более двух миллиардов рублей.

Как сообщалось, дело в отношении Кельбаха было заведено в 2019 году из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье. Экс-глава "Автодора" был задержан в 2021 году и помещен под домашний арест. По данным следствия, в 2017-м он незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве ЦКАД, более двух миллиардов рублей. Двумя годами ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.