18 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Из Московской агломерации выдворяют мигрантов, в мечетях уже стало меньше прихожан

В Подмосковье прошел рейд в рамках операции "Нелегал-2024". По его итогам из страны выдворят более 1,5 тыс. мигрантов. Проверка продолжалась всего неделю, но уже возбуждено 413 уголовных дел, сообщили в областном полицейском главке.

"Пресечено 5348 административных правонарушений в сфере миграции. <…> За нарушение режима пребывания в России составлено более 3200 административных протоколов, за незаконное осуществление трудовой деятельности - свыше 800. В отношении работодателей за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности составлено более 500 административных протоколов", - сообщили в полиции.

Штрафов наложено почти на 20 млн руб.

Между тем, исламовед Роман Силантьев высказал предположение по поводу снижения числа посетителей мечетей Москвы на праздник Курбан-байрам. Это произошло после теракта в "Крокус сити холле", сказал Силантьев в интервью каналу Ценности.РФ.

"Те, кто остался, на такие массовые мероприятия ходить стали меньше, так как в стране идет вектор на резкое ужесточение миграционной политики", - считает исламовед. Он не согласен с главой Духовного управления мусульман России, который объяснил снижения числа прихожан отпусками и тем, что Курбан-байрам семейный праздник, люди уезжают на родину для воссоединения с семьей.

Напомним, по оценкам экспертов, в России находятся минимум 2 млн нелегальных мигрантов, а фактически их количество может достигать 5-6 млн человек. При этом минимум 1 млн мигрантов практически не говорят на русском языке, но имеют сертификаты.

Теги: мигранты, мечеть, курбан-байрам, рейд


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