"Агропромкредит" пытается снять ограничения на строительство мусорного полигона под Сысертью

В Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание по иску банка "Агропромкредит", который требует отменить ограничения, наложенные свердловским управлением Россельхознадзора на принадлежащий банку участок у деревни Андреевка (Сысертский район). Процесс стал частью серии судебных заседаний, посвященных строительству мусорного полигона вблизи Сысерти. В данном случае от ведомства требовали снять с территории наложенные ограничения, из-за которых нельзя приступить к возведению завода.

Представитель прокуратуры попросил суд отложить заседание для подготовки позиции. Судья предложила выслушать стороны. Сторона истца считает, что инструментальные исследования проведены с нарушениями.

"При этом протокола инструментальных исследований нет", - говорит представитель истца.

Участок приобретен в 2011 г. в качестве отступного. До 2019 г. землю обрабатывали различные фермеры. Например, человек по фамилии Бергер. Бумаг по этому поводу нет, однако сторона истца готова пригласить этого человека в суд.

Сторона ответчика отметила, что инструментальное обследование предусматривает использование инструментов, однако в данном случае в ход шел только планшет. Именно поэтому составлена фототаблица. Участок изучен не полностью, потому что у проводившего проверку человека сел мобильный телефон, поэтому о границе участка пришлось судить по словам сопровождавшего человека.

Во время заседания стороны обсудили также детали прошедшей проверки. Например, соответствует ли планшет законным требованиям к предметам, которые можно использовать во время проверки. Также стороны обсудили детали, например, вменения истцу отсутствие использования участка.

Представитель прокуратуры вновь попросил сделать перерыв или отложить заседание, чтобы можно было письменно подготовить позицию. В итоге суд принял решение отложить заседание на 12.00 18 июля.

Напомним, строительство одного из крупнейших в России и крупнейшего в УрФО мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. планируется в Сысертском районе. Концессионерами выступят близкие к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву екатеринбургско-тюменские бизнесмены, как раз и контролирующие банк "Агропромкредит". Инициаторы строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Когда они состоялись, большинство жителей Сысерти проголосовали против. После этого уже региональные власти лишили жителей возможности влиять на застройку.