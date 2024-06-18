Запрет на продажу энергетиков детям могут ввести с 1 сентября

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи энергетических напитков детям.

"Энергетики замаскировали под невинный напиток, приносящий якобы пользу, но точно не вред, а на самом деле все наоборот — сердечные заболевания у детей в раннем возрасте и другие болезни. Они не запрещены. В итоге мы с вами получаем изуродованных детей", - заявил председатель палаты Вячеслав Володин.

Предполагается, что если законопроект будет утвержден, то запрет начнет действовать уже с 1 сентября этого года. А в качестве поправки ко второму чтению может быть внесен запрет на употребление энергетиков в общественных местах – по аналогии с алкогольными напитками.