В Тюменской области проводят оценку состояния дорог, пострадавших от паводка

В Тюменской области проводят оценку состояния дорог, пострадавших от паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это необходимый этап перед выделением средств на их восстановление.

На подтопленных дорогах разрушены обочины, откосы и насыпи, местами отсутствует барьерное ограждение, нарушено покрытие проезжей части. Где-то понять масштаб разрушения до сих пор мешает вода.

Всего в регионе, по предварительным данным, подтоплено более 90 объектов дорожной инфраструктуры. Для оценки ущерба по распоряжению Федерального дорожного агентства создана рабочая группа. В ее состав вошли сотрудники ФКУ "Уралуправтодор", Главного управления строительства и Управления автомобильных дорог Тюменской области, специалисты УМВД, МЧС и администраций районов.

Напомним, в Тюменской области заблаговременно, 8 апреля, ввели режим ЧС из-за паводка. Паводок в этом году побил исторический рекорд. Ранее было принято постановление о помощи жителям региона, чьи дома пострадали от паводка. Помощь окажут в виде денежных выплат на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также на приобретение или строительство нового. Такие меры помогут людям, у которых пострадавшее жилье было единственным, а также тем, у которых доля в праве собственности на иное жилое помещение, пригодное для проживания, не превышает 18 кв. метров

Выплата носит целевой характер. Еюнужно воспользоваться до 1 октября 2024 года.