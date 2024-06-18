У владельцев нелегальных киосков в Екатеринбурге хотят изымать торговое оборудование

Власти Екатеринбурга выходят на новый уровень борьбы с нелегальными киосками. На этот раз, городская администрация предложила не штрафовать, а сразу изымать торговое оборудование. Об этом на заседании комиссии гордумы заявил директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин.

По его словам, соответствующий проект соглашения сегодня был направлен на согласование с УМВД Екатеринбурга. Планируется, что совместная работа полиции и мэрии позволит пресечь факты несанкционированной уличной торговли. Чаплыгин также добавил, что в качестве альтернативы владельцам киосков разрешат участвовать в местных ярмарках.

"Наши протоколы и штрафы их не останавливают, фактически их деятельность не пресекается. Более того, наши нарушители считают, что если выписали штраф, то это разрешение на свободную торговлю", - пояснил Чаплыгин.

Он также отметил, что за прошлый год в Ленинском районе владельцы киосков были оштрафованы на 441,5 тыс. рублей, однако выплатила штрафы только треть предпринимателей на сумму в 153 тыс. рублей.