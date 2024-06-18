В Магнитогорске автоматизировали учет топлива с помощью цифровых технологий

Одно из крупнейших транспортных предприятий Южного Урала "Автотранспортное управление" ("АТУ") успешно автоматизировало процесс учета топливообеспечения своей автотехники за счет интеграции с экосистемой "ОПТИ 24" от "Газпром нефти".

Разработанный "ОПТИ 24" программный интерфейс (API) позволяет синхронизировать учетные системы федерального топливного оператора "Газпромнефть-Региональные продажи" и его партнеров. В результате данные о заправке автопарка на АЗС при помощи топливной карты без ручной обработки и дополнительных трудозатрат попадают напрямую в учетные системы транспортного предприятия.

"Автотранспортное управление" – одно из крупнейших на Южном Урале, мы владеем более 1200 единицами автотехники, в том числе пассажирской и специализированной. Это предполагает и массивный объем документооборота. Раньше нашим сотрудникам из подразделения бухгалтерского учета приходилось в ручном режиме сверять данные в путевых листах водителей и наших систем 1С. Теперь порядок учета и списания топлива стал автоматизированным, а значит более оперативным и прозрачным", – рассказал директор "АТУ" Виктор Шишкин.

По словам генерального директора "Газпромнефть-Региональные продажи" Валерия Ледовских, стратегическое сотрудничество с "Автотранспортным управлением" позволяет вести постоянную работу над повышением эффективности цифровых решений компании.

"Мы уверены, что применение нашего API повысит скорость и удобство процесса управления пулом топливных карт транспортного предприятия. У нас амбициозные планы по развитию партнерства, и мы уверены, что совершенствование наших цифровых сервисов будет и дальше приносить пользу "АТУ" в задаче по надежному обеспечению крупнейшего автопарка Магнитогорска топливом", – отметил Валерий Ледовских.