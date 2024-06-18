Свиной навоз и нашествие боррелиозных клещей обрушились на польско-белорусскую границу

Польские фермеры решили помочь пограничникам и для отпугивания нелегальных мигрантов из мусульманских стран стали проливать границу с Белоруссией свиным навозом, рассчитывая, что такая "харамная" полоса станет для них непреодолимой, передает РИА Новости.

Между тем, польские СМИ сообщают, что у военных на польско-белорусской границе вспышка бореллиоза (он же болезнь Лайма) – заболевания, разносчиком которого являются клещи. В Минобороны заявили, что работают над программой профилактики заболевания.

"По полученной мной информации, солдаты ежедневно удаляют несколько десятков клещей во время полевых тренировок и ППК. Около четверти этих клещей заражены болезнью Лайма. Наступил клещевой год, и эпидемия болезни Лайма стучится в двери Министерство национальной обороны", - пишет военный аналитик и журналист Марек Мейснер на платформе X. Ситуация осложняется тем, что от болезни Лайма, в отличие от энцефалита, нет вакцины.