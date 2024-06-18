СК подтвердил задержание гендиректора "Кухни на районе" по делу о массовом заражении ботулизмом

Следственный комитет РФ подтвердил задержание гендиректора "Кухни на районе" Антона Лозина и руководителя отдела качества Елены Машковой по делу о массовом отравлении готовой едой в нескольких регионах России.

Также задержан руководитель компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимир Шин. Следствием решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма. Они проходят необходимое обследование на это заболевание в условиях специализированного стационара. Сообщалось, что все пострадавшие употребляли салат лобио от "Кухни на районе" и салат с тунцом от ООО "Гастропорт". Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Нижнем Новгороде и Казани.

По последним данным, 20 человек с предварительным диагнозом "ботулизм" находятся в медучреждениях Подмосковья.