В Сочи девушку унесло в море во время шторма

В Сочи 20-летнюю девушку унесло в море во время шторма. Ее поиски продолжаются вторые сутки.

В сети появилось видео инцидента: девушка и парень ходят в прибрежных волнах во время шторма, волны значительно превышают человеческий рост, но парочка заходит все дальше в воду.

В какой-то момент волна сбила парня и девушку с ног, подхватила обоих и стала затягивать на глубину. Молодому человеку удалось выбраться, а девушку утащило под воду. Он бежит вдоль берега, но помочь ей уже ничем не может.

Сообщается, что ЧП произошло на пляже "Ривьера" в районе морского порта Сочи.