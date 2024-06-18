Роспотребнадзор Югры признал только один пляж пригодным для купания

Роспотребнадзор Югры на сегодняшний день признал пригодным для купания только один пляж автономного округа. Это городской пляж Когалыма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора округа.

Пробы воды и песка взяли с водоемов Нефтеюганска (протока Юганская - Обь в 15 микрорайоне города, водоем реки Акопас в 12 микрорайоне, Голубое озеро), озера Сырковый сорт поселка Салым и водоем Когалыма.

"В настоящее время санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в конкретных целях на сезон 2024 года получил городской пляж города Когалым", - говорится в сообщении ведомства.

Между тем, МЧС Югры сообщило, что в регионе открыто 11 пляжей для безопасного отдыха. Отметим, что в список вошли и водоемы, не одобренные Роспотребнадзором. Это Озеро Нешинелор города Белоярский, озеро Сырковый Сор в Салыме, озера Голубое, Долгое и Кедровое, Татра под Нижневартовском, река Аган в Радужном, протока Каюковская в Лангепасе, озеро Окунево Советского района.

Примечательно, что пляжа Когалыма, в списке мест МЧС для безопасного отдыха нет.