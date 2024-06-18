Народная дипломатия как государственная задача - в уральском полпредстве обсудили проекты поддержки соотечественников

По поручению полномочного представителя Президента в УрФО Владимира Якушева его заместитель Борис Кириллов провёл совещание, посвящённое поддержке неправительственных организаций, которые занимаются проектами в области развития общественной дипломатии и поддержки соотечественников, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

В совещании приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти, эксперты в области общественной дипломатии и поддержки соотечественников.

Борис Кириллов подчеркнул важность развития общественной дипломатии как инструмента взаимодействия с международным сообществом и выразил уверенность, что подобные инициативы сыграют ключевую роль в формировании позитивного имиджа России на мировой арене.

«Поддержка неправительственных организаций, которые занимаются проектами в области общественной дипломатии и защиты прав наших соотечественников за рубежом – это важная государственная задача. Необходимо делать всё возможное для укрепления позиций наших общественных институтов и защиты интересов россиян за границей», – отметил Борис Кириллов.

Одним из ключевых пунктов повестки стали новые программы по развитию партнёрских отношений между российскими НКО и их зарубежными коллегами. Участники также обсудили расширение финансирования проектов по поддержке соотечественников, повышение квалификации сотрудников НКО, а также возможности для укрепления взаимодействия между органами власти и неправительственным секторов.