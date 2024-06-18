Путин заявил, что даже ему "сложновато" бороться с бюрократией

Владимир Путин пожаловался россиянам на бюрократию.

"Бороться с бюрократией даже мне сложновато, поверьте. Потому что очень много возникает у них вопросов и проблем, которые вроде бы действительно являются жизненно важными и учет которых нужно осуществить", – заявил президент во время встречи с жителями Якутии. Те, собственно, тоже жаловались на бюрократию и явно не ожидали получить такой ответ.

В прошлом году сомнительные высказывания про бюрократию допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью американскому изданию New York Times Песков заявил, что выборы в России – "это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия".