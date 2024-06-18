Российское юрлицо H&M приняло решение о ликвидации компании

ООО "Эйч энд Эм", основное юрлицо шведского ритейлера H&M в России, приняло решение о ликвидации компании. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Единственным владельцем российского ООО с 2020 года является шведская H&M Hennes & Mauritz.

H&M Group приостановила продажи в России в начале марта 2022 года, после начала СВО. Затем была объявлена распродажа товарных остатков. Осенью того же года стало известно, что магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров окончательно закроются для российских покупателей.