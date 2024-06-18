Один из шести пострадавших в ДТП с автобусом в Тюменской области госпитализирован

В Тюменской области прокурор Владислав Московских взял на контроль установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Также на контроль взят ход и результаты проводимой по данному факту правоохранительными органами проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, в ДТП пострадали шесть человек. Четыре пассажира автобуса "ПАЗ" и 16-летняя пассажирка легкового автомобиля получили ушибы, 51-летний пассажир TOYOTA госпитализирован. По информации госавтоинспекции Тюменской области автобус "ПАЗ", перевозивший рабочих одного из предприятий, и автомобиль TOYOTA с прицепом из ЯНАО столкнулись сегодня на 147 км автодороги Шадринск - Ялуторовск в Исетском районе.