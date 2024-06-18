Юные астраханские художники участвуют в художественном пленэре «Краски Могилева»

В Могилеве 17 июня стартовал детский художественный пленэр «Краски Могилева». Мероприятие продлится до 23 июня. Этот творческий проект посвящен знаменательной дате — 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области, участниками пленэра стали учащиеся и преподаватели детских школ искусств разных регионов России и Белоруссии: Могилевской, Астраханской, Смоленской, Ульяновской областей.

Астраханскую область на художественном пленэре "Краски Могилева" представляют воспитанники детской художественной школы № 1 города Астрахани.

Кроме творческой составляющей организаторы предусмотрели и культурную программу.

Юные астраханцы успели посетить достопримечательности Могилева и уже сделали свои первые пленэрные работы.