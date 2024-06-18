Виллу Ротару в Крыму предложили переделать в госпиталь для участников СВО

Активисты движения "Ветераны России" предложили сделать из виллы Софии Ротару в Крыму госпиталь и санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, активисты направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову. Они просят, чтобы ведомство вышло в суд с иском об изъятии бутик-отеля Villa Sofia в Ялте.

В "Ветеранах России" заявили, что певица регулярно направляет деньги на помощь ВСУ. Кроме того, они предположили, что Ротару приобрела здание с нарушением закона. В 1996 году ей удалось с аукциона за 500 долларов приобрести этот дом, включенный в реестр национального культурного наследия, пишет Shot.

В прошлом году власти Крыма предложили национализировать отель в Ялте, принадлежащий Ротару. По словам председателя Госсовета республики Владимира Константинова, певица не разделяла позицию республики по ряду значимых вопросов, не внесла никакого положительного вклада.