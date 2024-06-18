Суд снова оставил в колонии Немца, свидетельствовавшего в деле бывшего вице-мэра Контеева

Свердловский областной суд рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении Дмитрия Кайля - одного из ключевых свидетелей по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

Речь о Дмитрии Кайле по прозвищу Немец. Летом 2010 года приговором Свердловского областного суда Кайль получил срок за разбойные нападения на водителей-дальнобойщиков, хищения и убийства. А в 2012 году Курганским областным судом он был осужден за убийство бизнесменов Андрея Волкова и Валерия Худякова. Окончательный приговор составил 22 года в колонии строгого режима. Как заявляли адвокаты Контеева, Кайлю грозило пожизненное, если бы он не дал показаний на бывшего вице-мэра.

"Свердловский областной суд рассмотрел жалобу адвоката осужденного и оставил ее без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее на суде Дмитрий Кайль подробно рассказывал, как познакомился с Виктором Контеевым. По его словам, тот отдавал приказы об убийстве курганских предпринимателей.

В прошлом году Кайль также пытался досрочно покинуть колонию, но суд ему отказал.