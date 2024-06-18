В Югре паводок проходит в соответствии с прогнозами

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук провел заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с паводком, сообщает telegram-канал "Югра Z Официально".

Он заслушал доклады о ситуации с паводком от глав муниципалитетов и профильных ведомств.

В настоящий момент в зоне подтопления находятся Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Нижневартовский и Березовский районы. Попадающие в зону подтопления жители оповещены об опасности. В регионе организовали группировку оперативного реагирования из 4,6 тысяч человек и тысячи единиц техники, в том числе 189 плавсредств и семи беспилотников. В случае необходимости в Югре смогут развернуть 65 пунктов временного размещения на более чем 8,7 тысяч человек.

В целом паводок в округе развивается по прогнозу. За сутки рост уровня воды в реках Югры не превысил 10 сантиметров. В ряде мест показатель снизился - местами до 24 сантиметров. Проводится патрулирование подтопленных территорий.