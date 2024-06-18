Астраханцы могут присоединиться к акции «Свеча памяти» в разных форматах

22 июня в нашей стране отмечают памятную дату — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны.

В преддверии трагичной для нашего государства даты проходит акция «Свеча памяти». Сохранение исторической памяти и возможность передать её новым поколениям — важная задача и наш долг перед героями, отстоявшими мир.

Как сообщили в Агентстве по делам молодежи Астраханской области, акция «Свеча памяти» по традиции пройдет 22 июня в Астрахани: - с 3:00 до 3:30 сбор в Братском саду у мемориала «Вечный огонь»; - в 4:00 — проведение памятного митинга, посвященного 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны и зажжение свечей и лампад.

Также по всей России стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». До 22 июня на платформе деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

На сайте можно не только зажечь виртуальную свечу, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. Более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.