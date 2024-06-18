Расходы бюджета на обслуживание госдолга выросли почти на 50%

За год расходы российского бюджета на обслуживание госдолга выросли почти на 50% (максимальный рост за последние 11 лет). Так, в первом квартале 2024 года на эти цели было направлено 519 млрд руб. "Известия" отмечают, что рост расходов связан с увеличением самих заимствований до 26 трлн руб. на фоне жесткой денежно-кредитной политики и ослабления рубля.

Издание пишет, что в первом квартале 2023 года на обслуживание госдолга понадобилось на 156 млрд руб. меньше. Таким образом, расходы год к году выросли на 43%. На погашение ценных бумаг (госгарантий и ОФЗ) в первом квартале было направлено 493 млрд руб. Оставшиеся 26 млрд руб. направлены на внешние займы, отмечается в докладе Счетной палаты России.