18 Июня 2024
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Политика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Крупнейшую поликлинику строят в Чулыме ударными темпами - до конца года жители получат современный объект здравоохранения

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в городе Чулыме Новосибирской области рекордно быстрыми темпами строится крупнейший объект здравоохранения, возводимый в регионе в 2024 году, – поликлиническое отделение ГБУЗ «Чулымская ЦРБ», сообщает пресс-служба Правительства региона.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков побывал на стройплощадке объекта и оценил темпы проводимых работ. «Поликлиника в Чулыме – масштабный объект 2024 года, площадь здания почти 5 тысяч кв.м., получать здесь медицинскую помощь смогут ежедневно 370 жителей района. Современная поликлиника значительно повысит качество обслуживания пациентов, здесь появится кабинет инфекциониста с отдельным входом, отделение восстановительного лечения и физиотерапии. На объекте работает надежный подрядчик – «Бердский строительный трест» – и у нас нет сомнений, что до конца года поликлиника будет достроена», – отметил министр.

(2024)|Фото: nso.ru

Поликлиника строится по поручению Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Сегодня практически завершена кирпичная кладка наружных стен 4-этажной поликлиники и внутренних перегородок, на финишной прямой - установка окон, в ближайшее время строители начнут обустройство кровли, инженерных сетей, ливневой канализации, приступят к внутренним отделочным работам. Ежедневно на объекте работают около 70 человек.

(2024)|Фото: nso.ru

Глава Чулымского района Светлана Кудрявцева рассказала, что объект долгожданный для жителей, в новое здание переедет существующая поликлиника, а освободившееся здание будет перепрофилировано под инфекционное отделение. Новая поликлиника полностью удовлетворит потребности района.

(2024)|Фото: nso.ru

Министр строительства Алексей Колмаков напомнил, что в этом году в строительной программе возведение медицинских объектов остается одним из ключевых направлений строительной программы на ближайшую трехлетку. Одновременно в работе находится порядка 110 объектов медицины, из которых порядка 30 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Среди них такие крупные объекты, как детская поликлиника в Барабинске, поликлиника в Оби и Краснозерском, поликлиника и хирургический корпус в Колывани.

Теги: объект здравоохранения, чулым, нацпроект, поликлиническое отделение, строительство


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