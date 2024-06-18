18 Июня 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

А есть ли своя набережная? УФАС уличило ЖК "Огни Исети" в Екатеринбурге в обманчивой рекламе

Рекламодателя ЖК "Огни Исети" уличили в обмане потенциальных покупателей. Жителям Екатеринбурга предлагали квартиры в домах с собственной, благоустроенной застройщиком, набережной, которая по факту является общественным местом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС по Свердловской области, к ним обратился гражданин с жалобой на рекламу о распродаже квартир в ЖК, которая распространялась в сети Интернет. В ней говорилось:

  • "Застройщик планирует благоустроить набережную";
  • "В планах преобразить набережную – на нее будет свой выход прямо из двора. Здесь появится пирс, чтобы можно было сидеть прямо у воды, беседки с навесом и костровые чаши";
  • "Из двора появится выход на собственную набережную – о таком бонусе жители большинства домов Екатеринбурга могут только мечтать. На набережной будут своя прогулочная зона, небольшой пирс, костровые чаши для пикников, беседки с навесом и площадки для воркаута".

Однако формулировка "собственная набережная", как оказалось, стала для рекламодателя не самой удачной. В УФАС заключили, что фраза была направлена на привлечение потребителей, но с реальностью не имеет ничего общего.

"При рассмотрении заявления установлено, что набережная в непосредственной близости к земельному участку, на котором строится жилой комплекс, относится к муниципальной собственности. Набережные являются территориями общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. При этом у застройщика отсутствует разрешение на использование участка набережной для размещения элементов благоустройства. Таким образом, потребители получали не соответствующую действительности информацию о наличии в ЖК "Огни Исети" собственной благоустроенной застройщиком набережной", - пояснили в пресс-службе.

Рассмотрев заявление, Санкт-Петербургское УФАС России выявило признаки нарушения п.1 ч.3 и ч.7 ст.5, а также ч.1 ст.28 Закона о рекламе. В отношении ООО "Ломбард "Автомобильность" управление возбудило дело о нарушении Закона о рекламе. Если вина будет доказана, нарушителю грозит штраф.


Теги: УФАС, ЖК Огни Исети, реклама, обман


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