Астраханские бойцы СВО защитили дипломы о среднем профессиональном образовании на "отлично"

Четыре студента Астраханского автомобильно-дорожного колледжа защитили дипломы онлайн прямо из зоны СВО. Пятерых бойцов отпустили в отпуск специально на государственную итоговую аттестацию.

По словам директора колледжа Алены Губановой, среди заочников в автодорожном много студентов, которые добровольно встали в строй и отправились в зону СВО: «Необычно и волнительно было слушать защиту военнослужащих. На той стороне экрана лицо в маске, палатка, оружие. По другую сторону комиссия. Мы слушали четкие грамотные доклады и гордились нашими мужчинами. А они, наши студенты, передавали астраханцам приветы и говорили одно: «Только победа!»

Все студенты защитились на «отлично» по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с присвоением квалификация – техник.

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