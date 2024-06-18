18 Июня 2024
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Экономика Сахалинская область
Фото: Накануне.RU

Идея моста на Сахалин не забыта - Путин

На Дальнем Востоке нужно развивать инфраструктуру, идея моста на Сахалин не забыта, заявил президент России Владимир Путин во время поездки в Якутск.

В начале апреля этого года губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с главой государства предложил вернуться к проекту моста. Путин согласился, что экономическое развитие острова с появлением моста пошло бы быстрее. Однако тогда президент подчеркнул, что проект все время оценивается в разные суммы. Лимаренко ответил, что строительство самого моста обойдется в 300 млрд руб., еще столько же будут стоить подходы к нему. Глава региона считает, что сам мост можно построить в частно-государственной концессии, но вот в подходы бизнес вряд ли захочет вложиться, поскольку их не монетизировать, а значит – понадобятся государственные инвестиции.

Длина самого моста в случае его строительства составит порядка 6 км. Это значительно меньше, чем, например, у Крымского моста, но ситуация осложняется активной сейсмической обстановкой в регионе. Она, в частности, делает нереализуемым проект подводного тоннеля, строительство которого готовилось в середине XX века.

Теги: сахалин, мост, владимир путин


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