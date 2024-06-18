Использовали вертолет и БПЛА. В МВД рассказали, как нашли пропавшую в тагильском лесу 10-летнюю Алису

Волонтеры нашли 10-летнюю Алису, пропавшую в СНТ "2 Тагилстрой". Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, девочку удалось обнаружить с помощью вертолета - ребенок находился на болотистом участке.

"Пропавшая накануне в Невьянском районе девочка найдена живой. Удача улыбнулась одной из поисковых групп, обследовавшей зону поиска примерно в районе 6 км от места ее пропажи в заболоченной местности. Сейчас представители МВД доставляют ребенка на легковом автомобиле в больницу в Нижнем Тагиле, откуда навстречу уже выехала бригада "скорой помощи", чтобы доставить малышку для оказания медицинской помощи. Поисковым мероприятиям дан отбой. В широкомасштабных мероприятиях по установлению ее местонахождения было задействовано около 200 правоохранителей и волонтеров. Более подробные и точные обстоятельства исчезновения ребенка будут установлены в ходе ее опроса в ближайшее время", - отметил полковник Горелых.

Напомним, Алиса ушла из дома вчера. Как отмечают волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт", девочка нуждается в медицинской помощи и постоянно находится под присмотром близких, поэтому, когда она исчезла, родные сразу забили тревогу. Первыми на поиски отправились местные жители, сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии, а вечером к поисково-спасательным работам привлекли и добровольцев. На месте пропажи был развернут штаб добровольческого отряда.

"18 июня около двух часов дня в штаб #ЛизаАлерт поступила информация от поисковой группы, что Алиса найдена. Девочку обнаружил при осмотре территории c воздуха экипаж вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел" авиационного подразделения "ЛизаАлерт", - сообщили волонтеры.