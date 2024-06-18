В правительстве Астраханской области обсудили реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги»

Рабочее совещание по данной теме провёл сегодня вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев. О ходе выполнения работ по каждому объекту доложили представители службы природопользования, регионального управления по капитальному строительству и подрядных организаций.

В настоящее время из-за действующего нерестового запрета работы проводятся вне акваторий водных объектов. Так, на площадку строительства гидротехнического сооружения (ГТС) между протокой Хурдун и ильменём Голга в Икрянинском районе подрядчик доставил железобетонные изделия.

Для расчистки протоки Ахтубы в Ахтубинском районе дополнительно привлечено 3 земснаряда. Общее количество данной техники увеличено до 7 единиц.

Перед началом строительства ГТС на ильмене Тюменский в Наримановском районе ведётся подготовка к возведению временных дамб. Грунт на эти цели выделен районной администрацией. Работы начнутся после снижения уровня паводковых вод.

В июле начнётся расчистка ерика Малая Дарма в Трусовском районе Астрахани, а также протоки Рычан в Приволжском районе в рамках федеральной субвенции.

Кроме этого, продолжается разработка проектной документации по расчистке ерика Казачий и строительству ГТС на ерике Телячий Кут в Лиманском районе.

По итогам совещания региональный премьер обратил внимание на необходимость своевременного исполнения каждого этапа работ по всем реализуемым водохозяйственным мероприятиям.