18 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Политика За рубежом
Фото: Lewis Joly/Associated Press

СМИ: Италия планирует передать Украине ракеты Storm Shadow

Италия направит на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи, сообщила газета Fatto Quotidiano.

Издание отмечает, что возможное решение итальянского правительства о передаче Storm Shadow будет говорить о смене курса премьер-министра Джорджи Мелони и ее полном возвращении к пронатовской позиции.

Окончательное решение по поставкам ракет должны принять до саммита НАТО, который пройдет 9-11 июля.

В мае глава Минобороны Грант Шэппс заявлял, что Италия наряду с Великобританией и Францией поставляет Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow "для применения, в частности, в Крыму", передает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что западное оружие не будет применяться для нанесения ударов по России, если Москва выведет свои войска с территорий, которые Украина считает своими. В конце мая в Киеве заявили, что ВСУ уже наносят удары ракетами Storm Shadow по территории России с разрешения Лондона.

Теги: Италия, Украина, Storm Shadow


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