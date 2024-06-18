Число учеников в частных школах выросло в два раза за 7 лет

Количество детей, обучающихся в частных школах, увеличилось почти вдвое за 7 лет (2016-2023). Таковы данные РАНХиГС на основе статистики Минпросвещения, пишут "Ведомости".

В прошлом году в частных школах по программам общего образования обучались 206 тыс. детей, или 1,14% от общего числа школьников. Этот процесс наблюдается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Дагестане, Чечне и других регионах. 61% родителей говорят прежде всего о таком факторе выбора частной школы, как качество образования. В частной школе оно выше. При этом треть опрошенных родителей сообщили о том, что реальные условия обучения оказались даже выше ожиданий.

Отмечается, что в частных школах для детей более комфортные условия, небольшие классы, а учителя меньше заняты бумажной волокитой, разными мероприятиями и занимаются обучением детей. И хотя стоимость обучения в частных школах постоянно растет, родители готовы платить.

Если учесть, что на семейном образовании в России находятся до 1% детей (официальных данных по России нет, но цифры по отдельным регионам дают такую картину), то получается, что уже около 2% всех детей не учатся в государственных школах. К слову, откуда уходят и учителя.